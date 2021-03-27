Britanya’da aralıktan beri Covid-19’dan hastaneye yatırılan her 25 kişiden biri aşılı

Britanya’da aralıktan beri Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan her 25 kişiden birinin en az bir doz aşı olduğu açıklandı.

Fotoğraf: AA

Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Kurulu’nun (Sage) açıkladığı verilere göre söz konusu kişilerin çoğu, aşıdan kısa süre önce veya sonra enfekte oldu. Bir başka deyişle bağışıklığın gelişmesi için henüz yeterli zaman geçmemişken enfeksiyon gözlendi.

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Ancak enfekte olanların çok azının semptom gösterdiği, bu semptomların da aşının ilk dozundan iki hafta sonra görüldüğü belirtildi. Bu da aşıların, etkili olması için yeterli zaman geçtiği takdirde ağır hastalığı önlediğini gösterdi.

Sage’nin hükümete sunduğu veriler, insanların aşı olduktan sonra hemen koruma sağladığını varsayarak tebdirleri bıraktığının göstergesi olarak yorumlandı.

Alternatif açıklamalar ise şöyle sıralandı: Aşıdan kısa süre önce ya da aşı randevusu sırasında enfeksiyon kapılması veya aşının enfekte olup semptom göstermeyen kişilerde semptomları tetiklemesi.

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Danışma kuru açıklamasında şu iadelere yer verildi: “Önemli sayıda insanın ilk dozdan günler sonra semptom geliştirmesi aşıyı takip eden günlerde davranış değişikliği olduğuna işaret ediyor. Aşıyla ilgili bilgilendirmelerde tedbiri elden bırakmamanın vurgulanması önem teşkil ediyor.”

Britanya’da yaklaşık 29 milyon kişiye aşıların en az bir dozu uygulandı. İlk dozdan sonra belli bir koruma geliştiği düşünülmekle birlikte en yüksek seviyede koruma için ikinci dozun da uygulanması gerekiyor.

Sage verilerine göre 5 Mart itibariyle 1802 aşılanmış Covid-19 vakası kaydedildi. Bu sayı ilk aşı uygulamasının başladığı 8 Aralık’tan beri Covid-19 nedeniyle hastaneye başvuranların yüzde 4.2’sini oluşturuyor.