Britanya’da ‘adalet istismarı’: Tecavüzcü, tecavüzden doğan çocuğunu görebilecek

Britanya’da 14 yaşındayken cinsel istismara maruz kalarak bir bebek dünyaya getiren Sammy Woodhouse, bugün cezaevinde tecavüzden hükümlü olan ‘baba‘ya çocuğu görme hakkı verilince hukuk mücadelesi başlattı.

The Star gazetesinin haberine göre, 15 yaşında bir çocuğu bulunan Woodhouse çocuk yaşta Arshid Hüseyin’in tecavüzene maruz kalmıştı ‘Tecavüz çetesi’ üyesi olduğu belirtilen Hüseyin, Woodhouse dahil 50 kız çocuğuna istismarda bulunmuş, 2016’de 35 yıl hapse mahkum edilmişti.

Ancak Woodhouse’un sosyal medyandan paylaştığı video Britanya’daki adalet mekanizmasını tartışmalara açtı. Zira Woodhouse’un anlattığına göre Hüseyin’e oğlunu görmek için velayet hakkını kullanmasını Rotherdam kent konseyi önerdi. Oysa çocuğun nüfus kağıdında ‘baba’ya ait hiçbir ibare bulunmuyordu.

Sammy Woodhouse was groomed in Rotherham from the age of 14.

