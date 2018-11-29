Britanya’da ‘adalet istismarı’: Tecavüzcü, tecavüzden doğan çocuğunu görebilecek

Britanya’da 14 yaşındayken cinsel istismara maruz kalarak bir bebek dünyaya getiren Sammy Woodhouse, bugün cezaevinde tecavüzden hükümlü olan ‘baba‘ya çocuğu görme hakkı verilince hukuk mücadelesi başlattı.

The Star gazetesinin haberine göre, 15 yaşında bir çocuğu bulunan Woodhouse çocuk yaşta Arshid Hüseyin’in tecavüzene maruz kalmıştı ‘Tecavüz çetesi’ üyesi olduğu belirtilen Hüseyin, Woodhouse dahil 50 kız çocuğuna istismarda bulunmuş, 2016’de 35 yıl hapse mahkum edilmişti.

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Ancak Woodhouse’un sosyal medyandan paylaştığı video Britanya’daki adalet mekanizmasını tartışmalara açtı. Zira Woodhouse’un anlattığına göre Hüseyin’e oğlunu görmek için velayet hakkını kullanmasını Rotherdam kent konseyi önerdi. Oysa çocuğun nüfus kağıdında ‘baba’ya ait hiçbir ibare bulunmuyordu.

Sammy Woodhouse was groomed in Rotherham from the age of 14. Now she says the council has invited her rapist to play a role in her son's life.https://t.co/O8S11m6bw2 pic.twitter.com/CeilPf0PF7 — Victoria Derbyshire (@VictoriaLIVE) November 28, 2018

Woodhouse: Yine kurban durumuna düştüm

Woodhouse paylaştığı videoda “Tecavüzcülerin, tecavüz sonucu doğan çocuklar üzerinde haklarının olmamasını sağlamak için yasayı değiştirmeliyiz” dedi. Woodhouse’un çocuğunun da kendisiyle aynı fikirde olduğu belirtildi.

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BBC’ye konuşan istismar kurbanı kadın, kent konseyinin önerisinin ardından idari mahkemenin de kendisine Hüseyin’in çocuğu görebilmek için yasal yollara başvurabileceğini bildirmesiyle yaşadığı şokun etkisini atlamadığını söyledi. Woodhouse, Hüseyin’in hem kendisi hem de diğer çocuklar için tehlikeli olacağını belirtti. Yine kurban durumuna düştüklerini aktaran Woodhose kendisine Hüseyin’in hakları olduğunun söylendiğini aktarırken “Benim haklarıma ne olacak” diye sordu?

İmza kampanyası başlatıldı

Hüseyin’in kendisine gelen öneriye rağmen henüz çocuğu görmek için bir talepte bulunmadığı bildirildi. Rotherdam konseyinin yaptığı resmi açıklamadaysa hiçbir zaman ne çocuğun hayatını tehlikeye atmak gibi bir niyetin bulunduğu ne de cinsel istirmardan hüküm giymiş bir suçlunun çocukla vakit geçirmesine izin verildiği duyuruldu.

Woodhouse ise 1989’da çıkarılan ve bu izni veren yasayı değiştirmek için bir imza kampanyası başlattı . 300 bin imza hedefli kampanyaya şimdiye kadar yaklaşık 223 bin kişi onayladı.