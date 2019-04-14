Britanya’da 70 parlamenter Assange’ın ABD’ye iadesine karşı çıktı

Britanya’da 70 parlamenter, tutuklanan Wikileaks kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iade edilmesine karşı çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Assange, 2012’den beri kaldığı Ekvador’un Britanya Büyükelçiliği’nde 11 Nisan’da gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Assange’ın kefalet koşullarını ihlalden 12 ay kadar hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

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Assange’ın 2 Mayıs’ta ABD’nin iade talebi çerçevesinde Londra’da mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Mahkemenin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange’ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar Assange’ın iade davasının iki yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.

ABD’den sonra İsveç de Assange’ın iadesini isteyebileceğine dair bir adım atmıştı

AA’nın haberine göre, Britanya’da Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası üyesi 70 parlamenter, Assange’ın ABD’ye değil, talepte bulunulması halinde hakkındaki tecavüz iddiaları nedeniyle İsveç’e iade edilmesi için hükümete çağrıda bulundu.

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ABD, Assange’ın, 2010’da hükümetin gizli dosyalarını sızdırması nedeniyle iadesini talep ediyor. Assange’ın bu ülkede beş yıla kadar hapis cezasına mahkum edilebileceği belirtiliyor.

İsveç ise başkent Stockholm’de iki kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle açılan ancak 2017’de ve 2015’te düşürülen taciz davalarını yeniden gündeme getirmeyi planlıyor. Assange bu davalar nedeniyle İsveç’te yargılanmamak için 2012’de Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınmıştı.