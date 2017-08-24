Britanya’da 2’nci ‘en tatlı yayın kazası’: Sıkılan çocuk haber masasını işgal etti

Britanya’da yayın yapan ITV kanalında çocukların süt alerjisini konu alan bir program, bir çocuğun stüdyoyu ‘ele geçirmesiyle’ gündeme geldi.

ITV’nin öğle haberlerini sunan Alastair Stewart, iki çocuğuyla birlikte bir anneyi konuk ettiği programda, çocukların süte karşı alerjisini konuşmayı planlıyordu. Yayında çocuklardan George, stüdyoda sakince kendisine sorulan soruları yanıtlarken, kız kardeşi Irish ise yayın masasına tırmanmayı tercih etti. En sonunda masaya çıkabilen Irish, kendi halinde tavırlarıyla programı eğlenceli bir hale getirdi.

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Canlı yayının görüntüleri Britanya’da sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

Olay, kısa süre önce Güney Kore uzmanı Prof. Robert Kelly’nin evinden BBC’ye bağlandığı esnada, çocuklarının odaya dalışını hatırlattı.