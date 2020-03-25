Britanya’da 21 yaşında kronik rahatsızlığı bulunmayan genç ‘corona’dan hayatını kaybetti

Britanya’da 21 yaşındaki genç yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Chloe Middleton isimli genç kadının bilinen bir kronik hastalık geçmişi olmadığı belirtildi.

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Annesi Diane Middleton ise Facebook paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Bunun sadece bir virüs olduğunu düşünenler…tekrar düşünün…21 yaşındaki kızımı öldürdü.”

Biliminsanları tarafında Covid-19’un çoğunlukla bağışıklık sistemi güçlü olmayan, kronik hastalıklara sahip kişilerde veya yaşlılarda ölümle sonuçlandığı söyleniyor.

Britanya’da Covid-19 kaynaklı can kaybı dün 335’ten 422’ye çıkmış, vaka sayısı da 8 bin 77 olmuştu.