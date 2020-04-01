Britanya’da 13 yaşındaki çocuk ‘corona’ yüzünden hayatını kaybetti

Britanya’nın başkenti Londra’da bulunan King’s College Hastanesi’ne Covid-19 hastalığı teşhisiyle yatırılan 13 yaşındaki bir erkek çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.
BBC Türkçe’nin haberine göre Londra’da yaşayan Ismail Mohamed Abdulwahab adlı çocuğun pazartesi günü hayatını kaybettiği belirtildi.
Britanya’da Covid-19 hastalığı nedeniyle bugüne kadar 1801 kişi hayatını kaybetti.
Ismail’in daha önce sağlık sorununun olmadığı, perşembe günü hastaneye alındıktan sonra cuma günü yapılan testte ‘corona’ya yakalandığının tespit edildiği belirtildi.
Ismail’in ailesi, çocuklarının semptomları göstermeye başladıktan sonra nefes almakta zorlandığını ve bunun üzerine hastaneye kabul edildiğini kaydetti.
Ismail’in önce solunum cihazına bağlandığı, ardından komaya girdiği ve pazartesi sabahı da hayatını kaybettiği belirtildi.