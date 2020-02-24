Britanya’da, 12 yaş altı takımlardaki minik futbolculara antrenmanda kafa atma yasağı getirildi

Britanya’da, İngiliz, İskoç ve Kuzey İrlanda Futbol Federasyonları, 12 yaşın altındaki futbolcu adaylarının olası sağlık sorunlarının önüne geçmek için antrenmanlarda ‘kafa atmasını’ yasakladı. Alınan karar uyarınca, 12-16 yaş grubundaki çocukların ise sınırlı olarak kafa atmasına izin verilecek. Yasak ve sınırlama maçlar için geçerli olmayacak.

Fotoğraf: www. news.sky.com

Avrupa futbolunun patronu UEFA’yla işbirliği yapılarak hazırlanan kılavuz doğrultusunda alınan kararın gerekçesi, geçen yıl İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi tarafından yapılan, eski futbolcuların toplumun diğer fertlerine oranla beyinle ilgili sağlık sorunlarından ölme riskinin ortalama 3.5 kat yüksek olduğuna işaret eden araştırma.

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7 bin 676 eski futbolcunun ve 23 bin ‘sıradan insan’ın verilerinin incelendiği araştırmaya göre eski futbolcuların Alzheimer’dan ölme riski beş, ‘ALS’ olarak da bilinin motor nöron hastalığından ölme riski dört, Parkinson’dan ölme riski iki kat daha fazla.

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Mark Bullingham, araştırma sonuçlarının çarpıcı olduğunu ve uzmanların, futbolcuların araştırmada adı geçen beyin ve sinir sistemiyle ilgili hastalıklardan ölme riskinin daha yüksek olmasını -tek ve kesin nedeni olduğuna dair kanıt sunmamakla beraber- kafa atmakla ilişkilendirdiğini belirtti.

Bullingham şunları söyledi: “Araştırma sonuçları gelişme çağındaki çocuklarımızı korumak için önlem almamızı şart kıldı. Kafalarına fazla darbe almalarını, boyun kaslarına yük binmesini engellemek amacıyla böyle bir karar aldık ve hemen uygulamaya başlayacağız.”