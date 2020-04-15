Britanya’da, 106 yaşındaki hasta ‘corona’yı yendi

Britanya’da, 106 yaşındaki bir kadın, corona virüsünü yendi ve ülkede iyileşen en yaşlı kişi olarak kayıtlara geçti.

Fotoğraf: The Sun

Covid-19 belirtileri nedeniyle mart ayının ortasında Birmingham şehir hastanesine kaldırılan Connie Titchen, üç hafta boyunca gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

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Tichen şunları söyledi: “Bu virüse karşı savaştığım ve virüsü yendiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ailemi görmek için sabırsızlanıyorum.”

Titchen’in torunu Alex Jones (40) ise büyükannesinin hayatı dolu dolu yaşadığını söyledi ve ekledi: “Dans etmeyi, bisiklete binmeyi ve golf oynamayı çok seviyor. Sanırım uzun yaşamasının sırrı fiziksel olarak aktif ve bağımsız bir karakter olması. Geçen aralık ayında kalça ameliyatı geçirdi ve 30 gün içinde tekrar yürümeye başladı.”