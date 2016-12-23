Britanya yargısı, ‘FETÖ’ şüphelisi işadamı Akın İpek’in mallarına dokundurtmadı

Britanya yargısı, Türk kayyumların işadamı Akın İpek’in ülkedeki varlıkları üzerinde yetki sahibi olmadığına karar verdi.

‘FETÖ’ soruşturmasının hedefindeki isimlerden Koza İpek medya ve madencilik grubunun sahibi Akın İpek halen İngiltere’de bulunuyor. Söz konusu soruşturma kapsamında İpek’in Türkiye’deki mal varlıklarına el konmuştu. Koza Altın dahil gruba ait şirketler 2015 yılının ekim ayında kayyuma devredilmişti. Akın İpek’in aile şirketi İpek Holding, Koza Altın’da yüzde 25 hisse sahibi.

İpek mutlu

Londra’daki mahkeme hükmünün dün açıklanmasından sonra Londra’da yaşayan Akın İpek Reuters’e gönderdiği e-posta mesajında, “Adaletin gerçekleştiğini görmekten çok mutluyum” dedi.

Kayyumlar, Akın İpek’in 2014’ün mart ayında İngiltere’de kurulmuş Koza Ltd. adlı yan şirketin başkanlığından uzaklaştırılmasını ve şirketin elindeki 60 milyon sterlinlik hissedar sermayesinin kullanımında söz hakkının elinden alınmasını istemişti.

Reuters’in gördüğü mahkeme belgeleri hakimin Türk kayyumlarının Britanya’daki varlıklar üzerinde söz sahibi olmadığına karar verdiğini gösteriyor.

Yargıç aynı zamanda 60 milyon sterlinin Hanson adlı varlık yönetim şirketi tarafından yönetilen hesaplara aktarılmasının ve böylece Koza Ltd. şirketinin daha yüksek bir getiri sağlamasının mümkün olduğuna da hükmetmiş.