Britanya verileri: ‘Corona’da ölüm oranı düşük gelirlilerde daha yüksek

Britanya’da Ulusal İstatistik Kurumu’nun verileri, düşük gelirli işçilerin daha iyi geliri olanlara kıyasla ‘corona‘dan hayatını kaybetme oranının daha yüksek olduğunu gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Özellikle güvenlik görevlisi olarak çalışan erkeklerde ölüm oranının yüksek olduğu bildirildi. Taksi veya otobüs şoförü olarak çalışan erkeklerler ve satış görevlisi olarak çalışanlarda da bu oranın yüksek olduğu ortaya çıktı.

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Her 100 bin ölümden 21.4’ünü bu tür mesleklerde çalışan erkekler oluşturuyor. Çalışan erkeklerde bu sayı ortalama her 100 bin ölümde 10’un altında.

Kurumun verilerine göre sosyal hizmetlerde çalışan kadın ve erkeklerde de Covid-19 ölüm oranları diğer sektörlerde çalışanlara oranla aşırı derecede yüksek. Ancak doktor ve hemşireler de dahil sağlık çalışanlarında aynı şekilde yüksek ölüm oranı yok.

Britanya hükümeti Covid-19’un bakımevlerinde yayılması üzerine ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

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Britanya’da vaka sayısı 220 bin üzerinde, can kaybı ise 32 bine yaklaştı.