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Yaramazlara biraz batar!

Britanya ile AB arasında uzlaşma: Brexit yedi ay ertelendi

Avrupa Birliği (AB) Britanya’nın birlikten çıkışının (Brexit) 31 Ekim’e ertelenmesini onay verdi.

Fotoğraf: Reuters

Britanya hükümeti referandum kararıyla uyulması zorunlu Brexit’i AB ile ayrılık koşulları üzerine anlaşmalı şekilde uygulamak için bir sözleşme imzalamıştı. Ancak Başbakan Theresa May, üç kez denemesine rağmen anlaşmayı parlamentodan geçirememiş ve AB’den erteleme istemişti.

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Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk dünkü AB liderleri zirvesinin ardından sürenin 31 Ekim’e kadar uzatılması konusunda uzlaşıldığını açıkladı.

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