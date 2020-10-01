Britanya Türkiye’yi karantina listesine ekledi: Covid-19 vakaları farklı tanımlanıyor

Türkiye, Britanya’nın karantina listesine eklendi. Türkiye’den gelenlerin iki hafta boyunca kendi kendilerini tecrit etmesi gerekecek.

Britanya Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Türkiye ve Polonya’nın, Britanya’nın karantina listesine eklendiğini açıkladı.

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Twitter hesabı üzerinden Shapps, “Edindiğimiz son bilgilere göre, Polonya ve Türkiye’yi seyahat koridoru listesinden çıkarıyoruz. Bu da bu ülkeden gelenlerin iki hafta boyunca kendi kendilerini tecrit etmesi gerekeceği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Shapps, “Türkiye’yi listeden çıkarıyoruz çünkü Türkiye’nin Sağlık Bakanlığı, Covid-19 vakalarını, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) gibi uluslararası örgütlerin tanımından farklı şekilde tanımlıyor. Bu nedenle ülkeyle ilgili risk değerlendirmemizi güncelledik” dedi.

Öte yandan Shapps, Karayipler’in Sint Eustatius, Saba ve Bonaire adalarından gelecek yolcuların da 14 gün boyunca karantinaya girmesi gerektiğini belirtti.

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Britanya’da toplam vaka sayısı 460 bin 178’e, toplam can kaybı ise 42 bin 202’e ulaştı.