Britanya, Türkiye’nin yollayacağı ekipmanı bekliyor: Dün gelecekti gecikti

Malzeme konusunda sıkıntı yaşayan Britanya, Türkiye’nin yollayacağını duyurduğu koruyucu ekipman desteğini bekliyor. Dün, ülkeye ulaşması beklenen, 400 bin önlük içeren 84 tonluk ekipman ulaşmadı.

Ülkede bazı hemşirelerin çöp poşetiyle kendini korumaya çalışması gündem olmuştu. Fotoğraf: BBC

Kısa adı NHS olan Ulusal Sağlık Sistemi’nin yöneticisi Chris Hopson, “Hastanelerde önlük sıkıntısı çektiğimiz kesin. Geciken malzemelerin bugün ulaşmasının düşük ihtial olduğunun düşünüyorum. Gelirse de geç saatlerde gelir” dedi.

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Bazı hastanelerde hemşirelere önlükleri bir daha kullanması söylendi. Çok sayıda hemşire ev yapımı malzemeler kullandığını belirtti. Yardım ulaşmadığı takdirde durumun iyice vahim bir hal alacağına dikkat çekildi.

Konu, ülkenin yayın kuruluşu BBC World’ün haber bültenlerinde birinci haber olurken, NHS yetkilileri ve hemşireler zor durumda olduğunun bir kez daha altını çizdi.

Kültür Bakanı Oliver Dowden, bugün (pazartesi) uçağın ineceğini umduğunu belirterek şunları söyledi: “Hükümet meseleyi çözmek için yoğun çaba sarf ediyor. Türkiye ucunda sorunlar vardı. Yeni vaatlerde bulunmak istemiyorum ama gelen bilgilerden uçağın bu öğleden sonra kalkacağını ve malzemenin geleceğini anlıyorum.”

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Kurumun internet sitesi de sevkiyatın gecikmesine ilişkin NHS’nin yöneticisi Hopson’un görüşlerine, bakanın açıklamalarına yer veren haber yayınladı.

Hükümet, Türkiye’den gidecek malzeme gecikince üretim imkanı olan tüm firmalara koruyucu ekipman üretme çağrısı yaptı.

Britanya’nın Çin’den de 25 milyon önlük temin edeceği belirtildi.

Kamuoyu, önlemlerin daha önce alınması gerektiği görüşünden yola çıkarak Türkiye’den ziyade hükümeti suçluyor.

Türkiye’de devletin en yetkili ağzından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından çok sayıda ülkeye olduğu gibi Britanya’ya da koruyucu malzeme konusunda destek verileceği duyurulmuştu.

Britanya’da, 16 bin 60 kişi hayatını kaybetti; 120 bin 67 Covid-19 vakası var.