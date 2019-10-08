Britanya, Türkiye’nin olası operasyonundan ‘endişe duyduğunu’ açıkladı

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın sözcüsü, Britanya’nın Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine askeri operasyon düzenleme planından son derece endişe duyduğunu belirtti.
Türkiye, ABD’nin askerlerini geri çekmeye başlamasının ardından Suriye’nin kuzeyine askeri operasyon için hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Britanya’nın Suriye’deki politika değişiminden ‘heyecan duyduğu’ açıklaması sorulduğunda, Johnson’ın sözcüsü ABD askerlerinin geri çekilmesinin ABD’nin kendi meselesi olduğunu söyledi.