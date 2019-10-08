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Yaramazlara biraz batar!

Britanya, Türkiye’nin olası operasyonundan ‘endişe duyduğunu’ açıkladı

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın sözcüsü, Britanya’nın Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine askeri operasyon düzenleme planından son derece endişe duyduğunu belirtti.

Fotoğraf: TSK

Türkiye, ABD’nin askerlerini geri çekmeye başlamasının ardından Suriye’nin kuzeyine askeri operasyon için hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Britanya’nın Suriye’deki politika değişiminden ‘heyecan duyduğu’ açıklaması sorulduğunda, Johnson’ın sözcüsü ABD askerlerinin geri çekilmesinin ABD’nin kendi meselesi olduğunu söyledi.

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