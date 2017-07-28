Britanya, Türkiye’den uçuşlarda kabin yasağını ‘kısmen’ kaldırdı

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Britanya, Türkiye’den uçuşlarda yolcuların cep telefonundan büyük elektronik cihazlarının kabine alınmamasını öngören yasağı ‘kısmen’ kaldırdı.

Britanya, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden yapılan uçuşlarda, bomba düzeneği taşıyabileceği gerekçesiyle cep telefonundan büyük cihazların kabin içine alınmasını yasaklamıştı.

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Konuyla ilgili açıklama yapan İngiltere Ulaştırma Bölümü, THY ile İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havaalanlarından, Pegasus Havayolları ile de Sabiha Gökçen ve İzmir havaalanlarından yolculuk yapanların uçuşlarda laptop ve tabletlerini yanlarında bulundurabileceğini duyurdu.

Ancak bu havalimanlarından yapılacak diğer uçuşlarla Türkiye’nin diğer bölgelerinden yapılan uçularda kısıtlamanın süreceği kaydedildi. Yasak, yeterli güvenlik tedbirlerinin alınması halinde kaldırılacak.