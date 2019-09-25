Britanya: Thomas Cook’la Türkiye’ye giden 8 bin vatandaşımız ülkesine döndü

Britanya büyükelçiliği hafta başında resmen battığı duyurulan tur operatörü Thomas Cook ile Türkiye’de tatil yapan 8 bin vatandaşının ülkeye döndüğünü duyurdu.

Ekiplerimiz Pazartesi gününden beri Antalya, Dalaman, Bodrum ve İzmir havaalanlarında, tüm #ThomasCook yolcularının 🇬🇧 'a dönüşlerini sağlamak için 🇹🇷havaalanı & turizm yetkilileriyle yakın biçimde çalışıyorlar. Bu sabah itibariyle 31 uçuşla yaklaşık 8.000 kişi dönmüş bulunuyor. pic.twitter.com/ZfEwwmFXVX Reklam

— British Embassy (@UKinTurkey) September 25, 2019

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada ‘pazartesi gününden bu yana Antalya, Dalaman, Bodrum ve İzmir havaalanlarından bu sabah itibariyle 31 uçuşla toplam 8 bin kişinin Britanya’ya döndüğünü’ duyurdu.

Britanya Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) hafta başında 178 yıllık şirketin tasfiyesinin yapıldığını, hükümetle birlikte dünya genelinde tatil yapan 150 bin vatandaşın geri getirileceğini açıklamıştı.

Binlerce sterlin zarar

İngiliz gazete Financial Times ise aralarında Türkiye’den işletmelerin de bulunduğu Akdeniz kıyılarındaki otelcilerle konuşarak derlediği haberinde ‘Thomas Cook’un borcu olan Türk işletmelerin binlerce sterlin zararla karşı karşıya kalacağını’ yazdı.

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Marmaris’te bir otelin yöneticisi gazeteye “Thomas Cook’un yaptığı son ödeme haziran ayı içindi. Tabii ki Thomas Cook çalışanları için de endişeliyiz… ama kendi faturalarımızı da düşünmek zorundayız” diye konuştu.

‘Thomas Cook müşterilerinden ödeme isteyenler yargılanacak’

Haberde, Thomas Cook’a zaten ödemesini yapmış müşterilerden şirketin tafsiyesi sonrasında ‘tekrar ödeme talep eden’ otel ve işletmelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uyarıldığı ve yargılanacağı bilgisi de yer aldı.