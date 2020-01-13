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Yaramazlara biraz batar!

Britanya, Tahran büyükelçisini geri çağırdı

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın sözcüsü, Britanya’nın Tahran büyükelçisinin İran’lı yetkililer tarafından kısa bir süreliğine tutuklanmasının ardından duruma şiddetle karşı çıkıldığını göstermek için büyükelçisini geri çağırdığını açıkladı.

Sözcü şunları söyledi: “Bu, (İran büyükelçisinin tutuklanması) Viyana Sözleşmesi’nin kabul edilemez bir şekilde ihlalidir ve soruşturulması gerekiyor. İran hükümetinin bunun bir daha yaşanmayacağına dair güvence vermesini bekliyoruz. Britanya Yabancılar ve Milletler Topluluğu Ofisi (FCO) bu duruma şiddetle karşı çıktığını göstermek için İran büyükelçisini geri çağırdı.”

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İran yönetimi, Britanya’nın Tahran Büyükelçisi Rob Macaire’i Tahran’daki ‘yasa dışı gösterilere’ katıldığı gerekçesiyle tutuklamış, büyükelçi olduğunu anladıktan sonra serbest bırakarak Londra yönetimine notası vermişti.

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