Diken

Yaramazlara biraz batar!

Britanya sandık başında: Bir kuşağın gördüğü en önemli seçim

Britanya, bugün, beş yıldan kısa süre içinde üçüncü kez -2015 ve 2017’de düzenlenmişti- genel seçim için sandık başında.

Fotoğraf: Reuters

Dört veya beş yılda bir sandığa gidilen ülkedeki ‘seçim trafiği’nin nedeni; Avrupa Birliği’nden çıkış (Brexit) için 2016’da yapılan referandumda ‘Evet’ oyu çıkması ardından çıkmaza girilmesi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Guardian ve çok sayıda analist, “Bir kuşağın gördüğü en önemli seçim” yorumunu yaptı.

Reklam

1923’ten beri ilk kez aralıkta düzenlenen seçimlerde İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’daki seçim bölgelerinde 650 milletvekili için oy kullanılıyor. Sabah başlayan oy verme işlemi saat 22:00’ye kadar sürecek. İlk sonuçların yarın sabahın erken saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Eski başbakan ve Muhafazakar Parti lideri Theresa May, hazırlanan Brexit anlaşması parlamentodan onay almayınca istifa etmişti. Yerine geçen yeni Başbakan Boris Johnson’ın parlamentoyu tatil etme planı mahkemeden dönmüş ve ‘Brexit çıkmazı‘nı aşamayan Muhafazakar Parti’nin 12 Aralık’ta erken seçime gitme kararı kabul edilmişti.

Avrupa Birliği, İngiltere’nin birlikten ayrılmasını üç ay (31 Ekim’den 31 Ocak’a) ertelemişti.

Reklam

Seçim kampanyasında İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Johnson hükümetinin Ulusal Sağlık Sistemi’ni ABD’li şirketlere satmayı planladıklarını açıklamıştı.

Johnson, parlamentoda çoğunluğu elde ederek Britanya’yı hızla AB’den çıkaracak Brexit sürecini işletme taahhüdünde bulundu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi yeni bir Brexit referandumu yapılacağını ve kamu hizmetleri ile demiryollarının yeniden millileştirileceğini vaat etti.

Britanya’da Johnson’ın seçimi kazanması garanti değil

İşçi Partisi, seçimleri kazanırsa ikinci Brexit referandumu yapacak

Britanyalı bir grup zenginden tehdit: Seçimi İşçi Partisi kazanırsa ülkeden ayrılırız

Britanya parlamentosu, 12 Aralık’ta erken seçimi kabul etti

Britanya Parlamentosu, Johnson’ın erken seçim teklifini reddetti

AB ülkeleri Brexit’i 31 Ocak’a erteleme konusunda anlaştı

Britanya Başbakanı Johnson 12 Aralık’ta seçim çağrısı yaptı

Avrupa Birliği ve Britanya, Brexit’te anlaştı

Britanya’da muhalefet, ‘anlaşmasız Brexit’ ve erken seçim karşıtlığında birleşti

Brexit, Johnson ailesini vurdu: Başbakanın kardeşi bakanlıktan istifa etti

Johnson’a yenilgi üstüne yenilgi: ‘Anlaşmasız Brexit’ ve ‘erken seçim’e ret

Britanya’da muhalefet, Johnson’ın ‘anlaşmasız Brexit’ hamlesini engelledi

SON HABERLER

İBB’de çöp suyu ihalesi aynı firmaya 2018’deki teklifin yarısına gitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2018 yılında 42.9 milyon liraya ihale ettiği çöp sızıntı suyu nakliye hizmeti işi, bu yıl 23 milyon liraya ihale edildi. İhaleye katılan firma sayısı üçten 15’e çıkarken, geçtiğimiz yıl işi alan bir firmanın bu yıl daha düşük teklif vererek kazandığı bildirildi.

Cari açığı kapatmak için emeklilik sistemi değiştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, her yıl ortalama 50 milyar doların üzerine dayanan cari açığın finansmanının, ekonominin üzerindeki en büyük yük olduğunu; bu açığı kapatmak için alınacak tedbirlerden birinin de emeklilik sisteminin düzeltilmesi olacağını söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...