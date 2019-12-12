Britanya sandık başında: Bir kuşağın gördüğü en önemli seçim

Britanya, bugün, beş yıldan kısa süre içinde üçüncü kez -2015 ve 2017’de düzenlenmişti- genel seçim için sandık başında.

Fotoğraf: Reuters

Dört veya beş yılda bir sandığa gidilen ülkedeki ‘seçim trafiği’nin nedeni; Avrupa Birliği’nden çıkış (Brexit) için 2016’da yapılan referandumda ‘Evet’ oyu çıkması ardından çıkmaza girilmesi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Guardian ve çok sayıda analist, “Bir kuşağın gördüğü en önemli seçim” yorumunu yaptı.

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1923’ten beri ilk kez aralıkta düzenlenen seçimlerde İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’daki seçim bölgelerinde 650 milletvekili için oy kullanılıyor. Sabah başlayan oy verme işlemi saat 22:00’ye kadar sürecek. İlk sonuçların yarın sabahın erken saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Eski başbakan ve Muhafazakar Parti lideri Theresa May, hazırlanan Brexit anlaşması parlamentodan onay almayınca istifa etmişti. Yerine geçen yeni Başbakan Boris Johnson’ın parlamentoyu tatil etme planı mahkemeden dönmüş ve ‘Brexit çıkmazı‘nı aşamayan Muhafazakar Parti’nin 12 Aralık’ta erken seçime gitme kararı kabul edilmişti.

Avrupa Birliği, İngiltere’nin birlikten ayrılmasını üç ay (31 Ekim’den 31 Ocak’a) ertelemişti.

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Seçim kampanyasında İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Johnson hükümetinin Ulusal Sağlık Sistemi’ni ABD’li şirketlere satmayı planladıklarını açıklamıştı.

Johnson, parlamentoda çoğunluğu elde ederek Britanya’yı hızla AB’den çıkaracak Brexit sürecini işletme taahhüdünde bulundu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi yeni bir Brexit referandumu yapılacağını ve kamu hizmetleri ile demiryollarının yeniden millileştirileceğini vaat etti.