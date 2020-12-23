Britanya Sağlık Bakanı: Güney Afrika’da Britanya’dakinden farklı bir ‘corona’ türü tespit edildi

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, Güney Afrika’dan Britanya’ya seyahat eden yolcularda, ükede daha önce tespit edilen yeni ‘corona’ mutasyonundan daha hızlı bulaşan bir mutasyon tespit edildiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Hancock, verdiği basın toplatısında, şunları söyledi: “Güney Afrika hükümetine yardımları için inanılmaz derecede minnettarız. Bu virüs daha bulaşıcı ve yeni virüsten daha fazla mutasyona uğramış görünüyor.”

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Britanya’nın yeni vakaları karantinaya aldığını ve Güney Afrika’dan gelen seyahatlere kısıtlamalar getirdiğini de ekledi.

Hancock ayrıca, geçtiğimiz iki hafta içinde Güney Afrika’da bulunmuş ve son iki haftada Güney Afrika’da bulunan biriyle yakın teması olan herkesin kendini derhal karantina altına alması gerektiğini belirtti.