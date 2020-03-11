Britanya’da sağlık bakanı yardımcısı ‘corona’ya yakalandı

Britanya Sağlık Bakanı Yardımcısı Nadine Dorries’in yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığına yakalandığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs, başta İtalya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yayılmaya devam ediyor.

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BBC’nin haberine göre salgının son kurbanı Dorries oldu.

Bakan Yardımcısı Dorries, kendisine virüs bulaştığı bilgisinin ardından tavsiye edilen önlemleri yerine getirdiğini ve eve kapandığını belirtti.

Dorries, “Halk sağlığı kurumu detaylı temas takibi başlattı. Bakanlık ve parlamento ofisim, kurumun önerilerini yakından takip ediyor” dedi.

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Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Dorries’in virüse yakalanması dolayısıyla ‘çok üzgün’ olduğunu belirterek, “Kendini tecrit ederek doğru olanı yaptı” değerlendirmesinde bulundu.

Dorries’in son günlerde Başbakan Boris Johnson’ın da katıldığı bir resepsiyonda yer aldığı ve geçen hafta parlamentoda yüzlerce parlamenterle bir arada bulunduğu belirtildi.

Toplamda 382 corona vakasının bulunduğu Britanya’da son olarak altı kişi, virüs kaynaklı olarak hayatını kaybetmişti.