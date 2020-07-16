Britanya: Rusya, ABD seçimlerine müdahale etmeye çalıştı

Britanya, Rusya’nın ABD ile planlanan bir serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili belgeleri yasa dışı şekilde elde edip sosyal medyaya sızdırarak 2019 genel seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab, “Rus aktörlerin yasa dışı olarak edinilmiş ve sızdırılmış hükümet belgelerini internetten çoğaltma yoluyla 2019 genel seçimine müdahale etmeye çalıştıkları neredeyse kesindir” dedi.

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Raab şöyle devam etti: “Britanya-ABD Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili hassas hükümet belgeleri 2019 genel seçiminden önce yasa dışı bir şekilde alındı ve sosyal medya platformu Reddit aracılığıyla internetten dağıtıldı. Hükümet, gelecekte uygun yollarla yanıt verme hakkını saklı tutar.”