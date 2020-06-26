Britanya, riskin düşük olduğu ülkelere yönelik karantina önlemlerini gevşetmeye hazırlanıyor

Britanya Çevre Bakanı George Eustice, corona virüsü bulaşma riskinin daha düşük olduğu bazı ülkelerden gelenler için karantina önlemlerini gevşetme planı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

BBC’ye açıklama yapan Eustice, “Ulaştırma Bakanı Grant Shapps’in bunu çok önemsediğini biliyorum, böylece yürürlüğe koyduğumuz karantina hükümleri, riskin düşük olduğu bazı ülkelerle gevşetilmeye başlayabilir” dedi.

Reklam

Eustice, “Daha fazla bilginin ne zaman açıklanacağını tam olarak bilmiyorum ama bunun hükümetin üzerinde çalıştığı bir şey olduğunu biliyorum. Bunun değerlendirildiğini biliyorum” ifadelerini kullandı.

Ülkede şu ana kadar 307 bin 980 vaka tespit edildi, 43 bin 230 kişi hayatını kaybetti.