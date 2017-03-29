Britanya parlamentosunun darbe raporu: Gülen Cemaati dışında üç grup daha var

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Britanya parlamentosunun darbe girişiminden Gülen Cemaati’nin topyekun sorumlu olamayacağı savunulan raporunda, dört gruba dikkat çekildiğini yazdı.

Britanya Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’nin raporunda, Türkiye’de darbe girişiminin arkasında kimin olduğuna dair fazla bilgi sahibi olunmadığı, ‘Gülenci’lerin darbe girişiminin bir parçası olduğu ancak hareketin topyekun olarak etkin ve sorumlu olduğunun söylenemeyeceği ileri sürülmüştü.

Konuya bugünkü yazısında değinen Ergin Gülen Cemaati’nin darbe girişiminin arkasında olduğunu kanıtlayan açık ve kesin delillerin bulunmadığını ileri sürülen raporda, söz edilmeyen diğer üç grubu şöyle anlattı: “Mustafa Kemal’in ideolojisi adına hareket eden unsurlar, ayrıcalıklarını ve ordu içindeki konumlarını kaybetmek istemeyen unsurlar ve üstleri tarafından kandırılarak ya da zorlanarak darbeye katılmaya sevk edilen askerler.”

’15 Temmuz’u birlikte icra ettikleri kabulu var’

Rapordaki ifadelerin darbe girişimini bahsedilen grupların birlikte yaptıkları sonucuna götürdüğünü yazan Ergin şöyle devam etti: “Bu saptamalar, 15 Temmuz’u ordudaki Gülenciler, Atatürkçüler ve ayrıcalıklarını kaybetmek istemeyenlerin bir araya gelip, alt kademeleri de kandırarak 15 Temmuz kalkışmasını birlikte planlayıp birlikte icra ettikleri gibi bir kabule götürüyor ki, bu tezin 15 Temmuz’un bugüne dek açığa çıkmış olan gerçekleriyle örtüştüğünü ileri sürebilmek mümkün değil.”

‘Gülen Cemaati hakkında belirsizlik var’

Ergin, raporda Britanya hükümetine ‘FETÖ’ konusunda Türk hükümetine verdiği destekten ötürü eleştiri yöneltildiğini de kaydetti.

Ergin rapordan Gülen Cemaati hakkında ‘hareketin yapısı ve niyetleri konusunda belirsizlikler bulunduğu, Gülencilerin bazı ana faaliyetlerinin şeffaf olmadığı, bu durumda faaliyetlerinin tümüyle hayırseverlik amacı taşıdığının teyit edilemeyeceği’ tespitini de aktardı.