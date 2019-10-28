Britanya Parlamentosu, Johnson’ın erken seçim teklifini reddetti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nin Britanya’nın birlikten ayrılmasının (Brexit) üç ay daha ertelendiği kararının açıklanması ardından Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın erken seçim teklifi, Britanya Parlamentosu tarafından reddedildi.

Britanya Parlamentosu’ndaki oylama. Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre, Avam Kamarası’nda yapılan oylamada Başbakan Johnson’ın 12 Aralık’ta erken seçim yapılması önerisi reddedildi.

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299 milletvekilinin 12 Aralık’ta erken seçimlere gidilmesi yönünde oy kullandığı, 70 milletvekilinin ise öneriye karşı çıktığı bildiriliyor. Britanya seçim yasalarına göre erken seçim için parlamentoda üçte iki çoğunluk (434 oy) sağlanması gerekiyor.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Brexit’in 31 Ocak’a kadar ertelendiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Britanya İşçi Partisi, ülkenin anlaşma olmadan AB’den ayrılması ihtimali tamamen ortadan kalkmadan, erken seçime destek vermeyeceğini açıklamıştı. Ancak İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn’in söz konusu oylama ile ilgili yaptığı konuşmada, erken seçimin gerekli olduğunu kabul ettiklerini söylediği bildiriliyor.