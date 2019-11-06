Britanya parlamentosu feshedildi

Britanya parlamentosunun erken seçimlere 25 gün kala feshedildiği açıklandı.

Fotoğraf: reuters

12 Aralık’ta erken seçime gidecek olan Britanya’da hem Avam Kamarası hem de Lordlar Kamarası seçime kadar yasama faaliyetlerini durdurdu.

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Avam Kamarası’nda hafta başı yapılan oylamaların 4. turunda başkanlığa, aynı partiden rakibi Chris Bryant’ın aldığı 213 oya karşı 325 oy alan ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Lindsay Hoyle getirilmişti.

Avam Kamarası, Brexit sürecinin tıkanması yüzünden geçen hafta ülkeyi 12 Aralık’ta erken seçime götürme kararı almıştı.

İlgili yasada seçimlerin her beş yılda bir düzenlenmesi öngörülüyor ve seçimlerin 2022 yılında yapılması bekleniyordu.

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Britanya 2016’da yapılan referandumda Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma kararı almış ancak hükümetlerin AB ile varılan anlaşmaları parlamentodan geçirememesi nedeniyle Brexit önce 31 Ekim’e, son olarak da 31 Ocak’a ertelenmişti.