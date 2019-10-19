Britanya Parlamentosu, Brexit’in ertelenmesini bir kez daha istedi

Britanya Parlamentosu’nda bugün yapılan oylamada, ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının (Brexit) bir kez daha ertelenmesini isteyen önerge, kabul edildi. Parlamentonun bu kararıyla Başbakan Boris Johnson’ın AB’yle vardığı Brexit Anlaşması’nın bugün Parlamento’da oylanması da engellenmiş oldu.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre, 37 yıl sonra ilk kez cumartesi günü toplanan Britanya Parlamentosu, 306’ya karşı 322 oyla kabul ettiği önergeyle fiilen, Brexit’in bir kez daha ertelenmesini istedi. Önergenin kabulüyle Başbakan Johnson’ın AB’yle Brexit Anlaşması’nın oylanmasının da pazartesiye kaldığı açıklandı.

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İktidardaki Muhafazakar Parti’den ihraç edilen milletvekillerinden Oliver Letwin’in kabul edilen önergesinin, Johnson’ın AB’yle yaptığı anlaşmanın uygulanmasına yönelik ilgili tüm yasa tasarılarının Parlamento’dan geçmesine dek oylanmamasını öngördüğü bildiriliyor. Önergenin hedefinin ise Britanya’nın 31 Ekim’de AB’den anlaşma olmadan ayrılmasının önlenmesi olduğu belirtiliyor.

Tercihi kritik önem taşıyan Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi’nin de, Oliver Letwin’in önergesine destek verdiği kaydedildi.

Başbakan Johnson ise oylama sonrası AB’yle Brexit’in ertelenmesine yönelik bir pazarlık yapmayacağını ve hiçbir yasanın kendisini buna zorlamadığını söyledi.