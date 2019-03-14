Britanya Parlamentosu Brexit’ın 30 Haziran’a ertelenmesine karar verdi

Hükümetin Brexit anlaşmasının yeniden oylanması ve Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini içeren önergesi Britanya Parlamentosu’nda 202’ye karşı 412 oyla kabul edildi. Brexit için ikinci kez referandum yapılması ve Brexit’ın uzun süreli ertelenmesi önerisi ise reddedildi.

Fotoğraf: Reuters

Dünyanın beşinci büyük ekonomisi Britanya 23 Haziran 2016’daki referandumla Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma kararı almıştı. Anlaşmaya göre 29 Mart’taki ayrılıktan sonra 2021 yılına kadar ‘geçiş süreci’ yaşanacaktı.



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Britanya Parlamentosu, revize edilmiş Brexit anlaşmasını 149 oy farkla, Başbakan Theresa May’in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının ilk halini de 230 oy farkla reddetmişti.



Parlamento ayrıca dün yapılan oylamada AB’den anlaşmasız ayrılmayı her koşulda reddeden Brexit teklifini de kabul etmişti.

Son kabul edilen önergeye göre, anlaşmanın parlamentodan geçmesi durumunda Theresa May hükümeti, AB’den Brexit’in 30 Haziran’a kadar ertelenmesini talep edecek.

