Diken

Yaramazlara biraz batar!

Britanya Parlamentosu Brexit’ın 30 Haziran’a ertelenmesine karar verdi

Hükümetin Brexit anlaşmasının yeniden oylanması ve Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini içeren önergesi Britanya Parlamentosu’nda 202’ye karşı 412 oyla kabul edildi. Brexit için ikinci kez referandum yapılması ve Brexit’ın uzun süreli ertelenmesi önerisi ise reddedildi.

Fotoğraf: Reuters

Dünyanın beşinci büyük ekonomisi Britanya 23 Haziran 2016’daki referandumla Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma kararı almıştı. Anlaşmaya göre 29 Mart’taki ayrılıktan sonra 2021 yılına kadar ‘geçiş süreci’ yaşanacaktı.

Reklam

Britanya Parlamentosu, revize edilmiş Brexit anlaşmasını 149 oy farkla, Başbakan Theresa May’in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının ilk halini de 230 oy farkla reddetmişti.

Parlamento ayrıca dün yapılan oylamada AB’den anlaşmasız ayrılmayı her koşulda reddeden Brexit teklifini de kabul etmişti.

Son kabul edilen önergeye göre, anlaşmanın parlamentodan geçmesi durumunda Theresa May hükümeti, AB’den Brexit’in 30 Haziran’a kadar ertelenmesini talep edecek.

Britanya AB’den anlaşmasız ayrılmayı reddeden Brexit teklifini kabul etti

Britanya parlamentosu revize edilmiş Brexit anlaşmasını reddetti

Brexit’e 22 gün kala maliye bakanı ‘tekrar ertelenebilir’ dedi

Kafası karışanlar için: Brexit neydi ne olacak… Sekiz soruda

Brexit işi sarpa sardı: İngiliz bakana göre hiç olmayabilir

Brexit: Anlaşmasız ayrılığın yıllık bedeli 91 milyar lira

Brexit anlaşması reddedilmişti: Britanya’da May hükümeti güvenoyu aldı

Avam Kamarası’ndan Brexit anlaşmasına ret: Hükümet için üç senaryo gündemde

Brexit’te son durum: Benim için ağlama Britanya

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...