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Yaramazlara biraz batar!

Britanya Parlamentosu, 12 Aralık’ta erken seçimi kabul etti

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın, 12 Aralık’ta erken genel seçim yapılmasına ilişkin önergesi, parlamentoda 20’ye karşı 438 oyla kabul edildi.

Fotoğraf: Reuters

Erken seçime gidilebilmesi için milletvekillerinin üçte ikisinin (434) desteğinin gerektiği belirtilirken, ana muhalefetteki Britanya İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn’in, Aralık ayında erken seçim yapılmasına destek vereceklerini açıklamasının ardından, önergeye parlamentoda destek geldiği belirtiliyor.

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Corbyn daha önce, Britanya’nın ‘anlaşmasız Brexit’ ile Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması ihtimali tamamen ortadan kalkıncaya kadar erken seçim önergelerine destek vermeyeceklerini ifade etmişti. AB ise geçen hafta Britanya’nın Brexit sürecini 31 Ocak’a kadar üç ay daha ertelemişti.

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın dünkü erken seçim teklifi, Britanya Parlamentosu tarafından reddedilmişti.

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