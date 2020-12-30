Britanya, Oxford/AstraZeneca aşısını onayladı

Britanya, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımını onayladı. İlk dozlar 4 Ocak’ta verilecek.

Fotoğraf: Reuters

Britanya İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) Oxford aşısının iki tam dozunu onayladı. İkinci doz ilkinden dört ila 12 hafta sonra verilecek.

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Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ile Oxford Aşı Grubu iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan aşı, ‘virüs vektörü’ olarak adlandırılan yöntemle geliştirildi.

‘AZD1222’ aşısı, soğuk algınlığına yol açan bir adenovirüsün zayıflatılmış ve kendini çoğaltamayan versiyonunu içeriyor. Bileşimine Covid-19’un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteininin DNA’sı eklenen adenovirüs, enzimin yapay olarak ortaya çıkmasını ve vücudun buna karşı koruyucu antikor üreterek gerçek virüse karşı bağışıklık kazanmasını amaçlıyor.

Aşının klinik denemeleri nisanda başlamış, ikinci ve üçüncü aşama klinik denemeleri Britanya ve Hindistan’da yürütülmüştü. 30 bin gönüllünün katıldığı üçüncü aşama denemeler Brezilya, Güney Afrika ve ABD’ye genişletilmişti.

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Oxford Üniversitesi, 23 Kasım’daki açıklamasında, halen devam eden üçüncü aşama denemelerin ilk sonuçlarına göre, aşının tek doz uygulanması halinde yüzde 70, önce yarım doz, ardından tam doz uygulanması halinde ise yüzde 90 seviyesinde etkili olduğunu bildirmişti.