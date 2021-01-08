Britanya, Moderna’nın Covid-19 aşısına onay verdi

Britanya, ABD’li şirket Moderna’nın Covid-19 aşısına onay verdi.

Fotoğraf: Reuters

Britanya’da ilk aşı 8 Aralık 2020’de vurulurken, bugüne kadar yaklaşık 1.5 milyon kişi aşılandı. Ülkede, Pfizer/BioNTech ve AstraZeneca aşılarına izin verilmişti.

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Aşıya onay verildiğini duyuran sağlık bakanlığı, 10 milyon doz daha aşı satın almaya karar verildiğini duyurdu.

Son siparişle, Moderna’nın Britanya’ya sağlayacağı aşı miktarı 17 milyon doza ulaştı.

Bakan Matt Hancock, “Moderna’nın aşısı, bahardan itibaren ulaşılabilir olduğunda aşılama programımızı daha da hızlandırmamızı sağlayacak” dedi.

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Şimdiye dek ABD, Kanada ve Avrupa Birliği’nde kullanım izni verilen aşının etkinlik düzeyi yüzde 94.