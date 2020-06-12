Britanya Merkez Bankası: Ekonomiye daha fazla destek vermeye hazır olmalıyız

Britanya Merkez Bankası (BOE) Başkanı Andrew Bailey, BOE ve diğer politika yapıcıların, corona virüs salgınına bağlı kapanmalardan kaynaklanan uzun vadeli hasar riski nedeniyle ülke ekonomisine destek için daha fazla adım atmaya hazır olmaları gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Bailey TV’de yaptığı açıklamada, “Hala (hasarın) tam ortasındayız” dedi.

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BoE’nin gelecek hafta tahvil alım miktarında en az 100 milyar sterlin (126 milyar dolar) değerinde yeni bir artış açıklaması bekleniyor.

Bailey, günün önceki saatlerinde açıklanan Nisan gayri safi yurtiçi hasılasındaki yüzde 20’lik rekor düşüşün BoE’nin beklentilerine yakın olduğunu belirtti ve söz konusu dönemden bu yana bir miktar toparlanma işareti olduğu görüşünü tekrarladı.