Britanya maliye bakanı: Ekonomi yüzde 30’a kadar daralabilir

Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak, corona virüsü pandemisine karşı alınan tecrit tedbirleri nedeniyle Britanya’da ekonominin bu çeyrekte yüzde 30’a kadar daralabileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

İngiltere’deki Times gazetesinin haberine göre Sunak, nisan ve haziran ayları arasındaki dönemde gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 25 ila 30 daralma ihtimali taşıdığını belirtti.

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Ülkedeki hastanelerde Covid-19 kaynaklı ölümler şu ana kadar 10 bini geçerken, Reuters’a konuşan hükümetin üst düzey bilimsel danışmanına göre Birleşik Krallık’ın Avrupa’da salgından en kötü etkilenen ülke olma riski var.

Corona virüsü teşhisiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra pazar günü taburcu olan Britanya Başbakanı Boris Johnson ise evinde iyileşme sürecine devam ediyor.