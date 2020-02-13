Britanya Maliye Bakanı Cavid, Johnson’ın kabine değişikliğine karşı çıkıp istifa etti

Britanya’da Boris Johnson hükümetinin Maliye Bakanı Sacid Cavid, istifa etti. Cavid’in, Johnson’ın kapsamlı kabine değişikliğine tepki gösterdiği ve Britanya Maliye Bakanlığı’ndaki kadronun değiştirilmesine karşı çıktığı için istifa ettiği bildiriliyor.

Yeni Maliye Bakanı Sunak, Downing Street 10 numaradaki Britanya Başbakanlık Konutu’ndan ayrılışı sırasında (solda). İstifa eden Cavid. Fotoğraflar: Reuters

BBC’nin haberine göre, Cavid’in, Johnson’ın, kendisinin başında bulunduğu Maliye Bakanlığı’ndaki bütün kadronun, yardımcıları da dahil olmak üzere işine son vermek istemesi üzerine ‘kendine saygısı olan hiç bir bakanın böyle bir değişikliği kabul edemeyeceğini’ bildirerek istifa ettiği belirtiliyor.

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Maliye Bakanlığı’nda yerini koruyan Cavid’e yakın bir kaynak, “Başbakan, Cavid’e, bakanlığındaki bütün kadroyu işten çıkarmak zorunda olduğunu ve yerlerine başbakanlık konutundaki danışmanları getirmek istediğini söylemiş. Cavid de Johnson’a, ‘kendine saygısı olan hiç bir bakan, bu şekilde bir değişiklik teklifini kabul etmez‘ demiş” şeklinde, Bakan Cavid ile Başbakan Johnson arasındaki diyalogu aktardı.

İstifa eden Cavid’in yerine ise Hazine Bakanı Rişi Sunak getirildi.

Maliye Bakanlığı’ndaki kadrolara ise Johnson’ın başbakanlık konutundaki danışmanları atandı.

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Reuters ise Johnson’ın büyük bir kabine değişikliği yapmak istemediğini ve değişiklikleri minimum düzeyde tutmak istediğini bildirdi.

Britanya hükümetindeki görev değişiklikleri, şöyle: