Britanya Maliye Bakanı Cavid, Johnson’ın kabine değişikliğine karşı çıkıp istifa etti

Britanya’da Boris Johnson hükümetinin Maliye Bakanı Sacid Cavid, istifa etti. Cavid’in, Johnson’ın kapsamlı kabine değişikliğine tepki gösterdiği ve Britanya Maliye Bakanlığı’ndaki kadronun değiştirilmesine karşı çıktığı için istifa ettiği bildiriliyor.
BBC’nin haberine göre, Cavid’in, Johnson’ın, kendisinin başında bulunduğu Maliye Bakanlığı’ndaki bütün kadronun, yardımcıları da dahil olmak üzere işine son vermek istemesi üzerine ‘kendine saygısı olan hiç bir bakanın böyle bir değişikliği kabul edemeyeceğini’ bildirerek istifa ettiği belirtiliyor.
Maliye Bakanlığı’nda yerini koruyan Cavid’e yakın bir kaynak, “Başbakan, Cavid’e, bakanlığındaki bütün kadroyu işten çıkarmak zorunda olduğunu ve yerlerine başbakanlık konutundaki danışmanları getirmek istediğini söylemiş. Cavid de Johnson’a, ‘kendine saygısı olan hiç bir bakan, bu şekilde bir değişiklik teklifini kabul etmez‘ demiş” şeklinde, Bakan Cavid ile Başbakan Johnson arasındaki diyalogu aktardı.
İstifa eden Cavid’in yerine ise Hazine Bakanı Rişi Sunak getirildi.
Maliye Bakanlığı’ndaki kadrolara ise Johnson’ın başbakanlık konutundaki danışmanları atandı.
Reuters ise Johnson’ın büyük bir kabine değişikliği yapmak istemediğini ve değişiklikleri minimum düzeyde tutmak istediğini bildirdi.
Britanya hükümetindeki görev değişiklikleri, şöyle:
- Brexit Bakanı Stephen Barclay, Hazine Bakanı
- Hazine Müsteşarı Oliver Dowden, Barones Morgan’ın yerine Kültür Bakanı
- Kuzey İrlanda Bakanı Julian Smith, Brandon Lewis yerine İçişleri Bakanı
- Ticaret Bakanı Andrea Leadsom ve İskan Bakanı Esther McVey, kabine dışı
- Çevre Bakanı Theresa Villiers yerine geçen yıl Theresa May hükümetinden istifa eden George Eustice
- Başbakanın istifa etmesini isteyen Adalet Bakanı Geoffrey Cox yerine Eski Brexit Bakanı Suella Braverman