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Yaramazlara biraz batar!

Britanya mahkemesi: Hükümetin Suudi Arabistan’a silah satışı ‘yasa dışı’

Sivil toplum örgütü ‘Silah Satışına Karşı Kampanya’ nın (CAAT) başvurusu üzerine Britanya Temyiz Mahkemesi, hükümetin Suudi Arabistan’a silah satışının yasalara aykırı olduğuna hükmetti.

Fotoğraf: Reuters

Britanya, Suudi Arabistan’a aralarında ‘Typhoon’ ve ‘Tornado’ savaş uçakları ile güdümlü füzelerin de yer aldığı büyük çapta silah ihracatı yapıyor.

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Temyiz Mahkemesi, Britanya Uluslararası Ticaret Bakanlığı’nın Suudi Arabistan’a silah satışına izin vermesini ‘yasa dışı’ olarak nitelendirdi.

Kararın ardından Britanya’nın, Suudi Arabistan’a Yemen’de kullanmak üzere silah satışına dair bütün izinleri askıya alması bekleniyor.

Kararın ‘tarihi’ nitelikte olduğunu söyleyen CAAT, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ”Bu tarihi kararı kutluyoruz ancak bu silah satışları hiç olmamalıydı. Hükümetin, kendi kurallarına uyması için bir kampanya grubu tarafından mahkemeye verilmesi gerekmemeliydi.”

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Yemen’deki iç savaşın başladığı 2015’ten bu yana Britanya’nın Suudi Arabistan’a yaklaşık 5 milyar sterlin değerinde silah satışı yaptığı belirtiliyor.

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