Britanya kaygılı: Vatandaşları Afrin’de Türkiye’ye karşı savaşabilir

İngiliz The Times gazetesi, YPG çatısı altında savaşan vatandaşlarının NATO müttefiki Türkiye ile karşı karşıya gelmesinin Britanya hükümeti için mevcut durumu daha da karmaşık hale getirebileceğini yazdı.

BBC Türkçe’nin The Times’tan aktardığına göre gazete, hükümetlerin engelleme çabalarına rağmen yüzlerce Batılının IŞİD’e karşı savaşmak amacıyla Suriye’ye giderek YPG’ye katıldığını yazdı.

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Times, YPG’ye katılan Britanya vatandaşları arasında ülkesinde ilçe belediye başkanlığına aday olmuş Macer Gifford ve Liverpool Üniversitesi matematik bölümü mezunu Kimmie Taylor gibi isimlerin bulunduğunu belirtti. Gazetenin aktardığına göre her iki kişinin de sosyal medyada binlerce takipçisi var.

‘YPG, Esad ile anlaşmış olabilir’

Gazete ayrıca, Çin asıllı bir başka Britanya vatandaşı Huang Lei’nin de üç yıldır YPG çatısı altında savaştığını, Türkiye’nin ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı başlatmasıyla Lei’nin yönettiği altı kişilik müfrezeyle Afrin’e destek vermek üzere yola çıktığını yazdı.

Times’taki yazıya şöyle devam edildi: “Sosyal medyaya yüklenen videoda, Huang’ın yanında, Amerikan aksanıyla konuşan başka yabancı savaşçı ‘Her güce karşı kullanılabilecek taktikler üzerinde uzun süredir çalışıyoruz. Türk teröristlere karşı savaşmaya hazırız’ diyordu.”

Gazete, YPG’nin savaşçılarını Suriye ordusunun kontrolündeki alanlardan geçirerek Afrin’e ulaştırmak için Beşar Esad yönetimiyle bir anlaşma yapmış olabileceğini de öne sürdü.