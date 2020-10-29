Britanya İşçi Partisi, eski lideri Jeremy Corbyn’in üyeliğini askıya aldı

Britanya’da, İşçi Partisi, eski lideri Jeremy Corbyn’in üyeliğini, Yahudi düşmanlığıyla ilgili bir soruşturma kapsamında askıya aldı. Gerekçe Corbyn’in, partinin, hukuksuz ayrımcılık ve taciz olaylarından sorumlu tutulmasına sebebiyet vermiş olması.

Fotoğraf: Reuters

Askıya alma, Corbyn’in, Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu raporunun genel sonuçlarını reddeden ve sorunun, rakipleri ve medya tarafından ‘siyasi nedenlerle dramatik bir şekilde abartıldığını’ söylemesinin ardından geldi.

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Corbyn’in 2012 yılında, Los Angeles merkezli sokak sanatçıcı Mear One’ın bir Facebook gönderisinin altına yaptığı yorum 2018 yılında ortaya çıkınca, parti içi Yahudi düşmanlığı tartışmaları başlamıştı.

Guardian’a göre bu askıya alma, parti lideri Keir Starmer ve Corbyn’i destekleyen milletvekilleri arasında parti içi bir savaşı ateşlemesi muhtemel gözüküyor.