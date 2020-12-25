Britanya ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması hazırlıkları son aşamaya geldi

Dışişleri Bakanlığı, Britanya ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmasına yönelik hazırlıkların son aşamaya geldiğini açıkladı.

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Avrupa Birliği’nden çıkan Britanya’nın ayrılık sonrası ticaret ilişkilerini düzenleyecek anlaşmada uzlaşıya dün varıldı.

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Dışişleri tarafından yayınlanan açıklamada, Britanya-AB ticaret anlaşmasında uzlaşı sağlanmasından Türkiye’nin memnuniyet duyduğu ifade edilerek, “Bu çerçevede, Birleşik Krallık ile ülkemiz arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik hazırlıklar da son aşamasına gelmiştir” dendi.

Britanya’nın AB üyeliği dolayısıyla ticaret anlaşmalarının bulunduğu Türkiye gibi ülkelerle ticaret anlaşmalarını yeniden müzakere etmesi gerekiyor. İki ülke arasındaki müzakereler devam ediyor.