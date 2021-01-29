Britanya ile serbest ticaret anlaşmasını düzenleyen kanun teklifi kabul edildi

Britanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkma kararı sonrasında Türkiye ile vardığı serbest ticaret anlaşmasını da içeren uluslararası anlaşmanın onaylanmasını uygun bulan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Genel Kurul’da, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında ticari ilişkilerin sürmesi için imzalanan serbest ticaret anlaşmasını da içeren kanun teklifi ile Filistin, Arnavutluk ve EFTA devletleriyle imzalanan serbest ticaret anlaşmalarını kapsayan uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair dört kanun teklifi ele alındı. Teklifler müzakerelerin ardından kabul edildi.

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Görüşmelerden

Kanun tekliflerinin görüşmeleri sırasında söz alan İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Birleşik Krallık’la imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nı desteklediklerini dile getirdi.

Sezgin, “Aramızdaki ticaretin hacmi genelde 18 milyar dolar civarındadır ve genelde Türkiye lehine seyretmektedir. Brexit sonrası oluşan yeni düzende serbest ticaret anlaşmasının yapılması hayırlı olmuştur” ifadesini kullandı.

İktidarın bazı sözcülerinin bu anlaşmayı yeni ve olağanüstü bir adım, büyük bir başarı olarak takdim ettiklerini ancak durumun öyle olmadığını savunan Sezgin, “Bu anlaşma, Avrupa Birliği’yle mevcut gümrük birliğimiz çerçevesinde, Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasında yapılan Brexit Serbest Ticaret Anlaşması’na bir teknik uyum anlaşmasıdır, eskinin devamıdır. Ayrıca Brexit öncesine göre bazı formalitelerin biraz da zorlaştığını belirtmeliyiz” diye konuştu.

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Sezgin, Avrupa Birliği’yle Gümrük Birliği’nin de yeniden dış politikadaki öncelikler listesinde ön sıralara çıkarılması gerektiğini kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, görüşülen uluslararası serbest ticaret anlaşmalarının önemine işaret ederek “Türkiye’nin ticaretinin böylesi serbest ticaret anlaşmalarının onaylanmasına ve bir an evvel yürürlüğe girmesine ihtiyacı var” dedi.

Avrupa ile ilişkiler açısından önem taşıyan anlaşmalara dikkati çeken Çeviköz, Türkiye ile Britanya arasında ticari ilişkilerin sürmesi için üç yıldır bu anlaşmanın hazırlanmasına yönelik çalışıldığını söyledi.

Görüşülen kanun tekliflerinde teknik bir itirazlarının bulunduğunu da kaydeden Çeviköz, serbest ticaret anlaşmalarında ek protokollerin değişiklik yetkisinin doğrudan cumhurbaşkanına verilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu.