Britanya hükümetinin, tavsiye ettiği sokağa çıkma kısıtlamasına ‘aykırı’ davranan danışmanı istifa etti

Britanya hükümetinin corona virüsü konusundaki danışmanlarından Prof. Neil Ferguson, kendi tavsiyesi olan sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralıyla ters düşecek davranışta bulunduğu için istifa etti.

Fotoğraf: BBC

Bir modelleme yapan Ferguson, acilen önlem alınmadığı takdirde 250 bin kişinin hayatını kaybedeceğini vurgulayarak; kısıtlama getirmenin virüsün yayılmasını engelleme yönünde çok önemli olduğu tavsiyesinde bulunmuştu. Birlikte yaşamayan çiftlerin ‘tecrit sürecinde’ kendi evlerinde kalmaları istenmişti.

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Kamuoyu ve basın tarafından, Başbakan Boris Johnson’ın, 23 Mart’ta sokağa çıkma kısıtlaması kararı almasını sağlayan bilim insanı olarak bilinen Ferguson, kız arkadaşını birden fazla kez evinde misafir etti. Bu durum basında haber oldu ve tepki çekti.

Ferguson istifa kararını şu açıklamayla duyurdu: “Karar verme noktasında bir hata yaptım, yanlış davrandım. Bu nedenle görevimden istifa ediyorum. Benim corona virüsü testim pozitif çıktığı için bağışıklık kazandığımı düşündüm. Kendimi iki hafta izole etmiştim ama hataydı. Tavsiyelerimle ters düşen bir şey yaptığım için pişmanım.”

Sağlık Bakanı Matt Hancock, Ferguson’a doğru kararı aldığı için teşekkür etti ve “Bu şartlar altında görevine devam edemezdi” ifadelerini kullandı.