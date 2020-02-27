Britanya hükümetinin Heathrow’u genişletme planı yargıya takıldı

Britanya’da hükümetin Londra Heathrow Havalimanı’nı genişletme planı yargıya takıldı.

Fotoğraf: Reuters

Çevre örgütleri ve Londra belediyesi hükümetin alana üçüncü bir pist inşa etme planını mahkemeye taşımıştı.

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Temyiz mahkemesi, hükümetin yeni pistle ilgili planında 2015 Paris İklim Değişikliği Anlaşması’nı dikkate almadığını belirtti ve pistin ancak Britanya’nın iklim değişikliğini azaltma taahhüdünü ihlal etmemesi koşuluyla yapılabileceğine hükmetti.

2015 Paris İklim Değişikliği Anlaşması, küresel sıcaklık artışının, bu yüzyılın sonuna kadar, sanayi öncesi döneme kıyasla 2 dereceyle sınırlanmasını öngörüyor.

Üçüncü pistin maliyeti 18 milyar dolarak tahmin ediliyordu. Projenin 2028’de tamanlanması öngörülüyordu.

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İşletmeci konsorsiyum karara yüksek mahkeme nezdinde itiraz edeceğini bildirdi.