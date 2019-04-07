Britanya hükümetinin eşitlik politikasının yüzü kedi Evie

Britanya hükümetinin eşitlik bürosunun yeni bir tanıtım yüzü var: Dişi bir kedi… Bürodan sorumlu olan uluslararası kalkınma bakanı Penny Mordaunt, yıl başında büroda ‘işe başlayan’ Evie’nin fotoğrafını internette paylaşarak sevimli kedinin eşitlik adına yapılacak çalışmaların yüzü olacağını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

2016’da bir hayvan derneğinden alınarak geçmişte İngiliz kral ve kraliçelerinin yaşadığı Whitehall Sarayı’nın tek dişi fare avcısı olarak devlet kademesindeki kariyerine başlayan Evie’nin ‘terfisi’ Mordaunt’un onun profilini yükseltemeye çalışması olarak nitelendirildi. İngiliz Daily Mail gazetesi bakanın, fare avlamakta pek başarılı olamayan ve diğer kedi çalışanlara göre daha az popüler olan Evie’nin popülaritesini artırmak istediğini yazdı.

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Başkent Londra’da başbakanın ofis ve evinin olduğu Downing Sokağı’nda yaşayan Larry’nin 245 bin ve dışişleri bakanlığının kedisi Palmerston’un ise 81 bin 300 Twitter takipçisi var. Evie’yi ise sadece 35 bin 700 kişi takip ediyor. Ülke tarihinde özellikle başbakanlık ofisi çalışanı olan kediler büyük üne sahip.



