Britanya, Huawei’yi 2027’ye kadar 5G şebekesinden tamamıyla çıkarmış olacak

Britanya Başbakanı Boris Jonhson, 2027 yılına kadar Huawei ekipmanlarının 5G şebekesinden tamamıyla çıkarılması gerektiğine karar verdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bu karar Çinli Huawei firmasının artık Batı’da istenmediği şeklinde yorumlanabileceği için Çin’in tepkisine yol açabilir.

Reklam

Yedi yıllık süre tanınması ekipmanları hızlı bir şekilde çıkarmak ve yeniden masraf etmek zorunda kalmayan BT, Vodafone ve Three gibi şirketleri memnun etti.

Ancak bu hamlenin 5G şebekesinin devreye girmesini geciktireceği belirtiliyor.

Ocak ayında Johnson’ın Huawei’ye 5G şebekesinde sınırlı bir rol verme kararı ABD tarafından eleştirilmiş ancak bu konuda bir geri adım atılmamıştı. İlerleyen dönemde Çin’in Hong Kong politikası ve corona virüsüyle ilgili tüm gerçekleri açık açık dile getirmediği algısı nedeniyle Britanya kararını sorgulamaya başlamıştı.

Reklam

Johnson başkanlığında toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) bugün, yıl sonundan itibaren 5G şebekesi için ekipman alımını yasaklarken mevcut Huawei ekipmanlarının 2027’ye kadar 5G şebekesinden çıkarılmasına karar verdi.