Britanya Havayolları dahil bazı şirketler Çin uçuşlarını durdurdu

Britanya Havayolları (British Airways), ‘corona’ virüsü salgını nedeniyle Çin’e yaptığı tüm uçuşları durdurdu. Britanya Havayolları ‘corona’ virüsü endişesiyle Çin uçuşlarını durduran ilk uluslararası havayolu şirketi oldu.

Havayolu şirketinin internet sitesinde ocak ve şubat için Çin’e uçuş görünmüyor.

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Britanya Havayolları açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Bu aksaklıktan dolayı müşterilerimizden özür dileriz fakat müşterilerimizin ve mürettebatımızın güvenliği her zaman önceliğimizdir. İlerleyen günlerde Çin’e seyahat edecek olan müşterilerimiz BA.com internet sitemizden daha fazla bilgi edinebilirler.”

Ülkede dün ‘corona’ virüs salgını nedeniyle ‘mecbur olunmadığı’ sürece Çin’e adaları haricinde seyahat edilmemesi yönünde uyarı yapılmıştı.

Bazı havayolu şirketleri ise Çin’e uçuşları kısmen durdurdu.

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Finlandiya merkezli havayolu Finnair dün yaptığı açıklamada Nanjing ve Beijing Daxing havalimanlarına yaptığı uçuşları Mart ayı sonuna kadar durdurduğunu açıkladı.

Chicago merkezli havayolu United, ABD’den 1-8 Şubat tarihleri arasında Pekin, Hongkong ve Şanghay’e gerçekleştirilmesi planlanan 24 uçuşun yeterli talep olmaması nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Air Canada’dan dün yapılan açıklamada Çin’e yapılan bazı uçuşların beklenen talebe ulaşılmaması sebebiyle iptal edildiği bildirildi.

Hong Kong havayolu şirketi Cathay Pacific 30 Ocak’tan Mart sonuna kadar Çin anakarasına gerçekleştirilecek uçuş kapasitelerinin hükümet kararı ve pazar talepleri doğrultusunda kademeli olarak yarıdan aza indirileceğini açıkladı.