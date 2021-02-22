Britanya, hava sahasını Boeing 777’lere geçici olarak kapatacak

Britanya’nın, hava sahasını Boeing 777 model uçaklara geçici olarak kapatacağı bildirildi.
Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter paylaşımında, Britanya hava sahasının Pratt Whitney 400-122 serisi motorlara sahip Boeing 777 model uçaklara geçici olarak kapatılacağını duyurdu.
Motor parçaları evlerin bahçesine düşmüştü
ABD’de 20 Şubat’ta Denver Uluslararası Havalimanı’ndan Honolulu’ya gitmek üzere havalanan United Havayolları’na ait Boeing 777 tipi yolcu uçağının motoru arızalanmış, kopan parçalar 50 kilometre çapında alana dağılmış; bazıları çevredeki evlerin bahçesine düşmüştü.
ABD basınında bölge sakinlerinden yaralanan kimsenin bulunmadığı bilgisi paylaşılmıştı.
Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) açıklamasında, sağ motoru arızalandıktan sonra uçağın havalimanına güvenli şekilde geri döndüğü kaydedilmişti.
FAA, United Havayolları’na acil iniş yapan uçağı soruşturma talimatı vermişti.