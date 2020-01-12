Britanya, Fransa ve Almanya İran’ı 2015 nükleer anlaşmasına uyması için uyardı

Britanya, Fransa ve Almanya liderleri, İran’ı 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın şartlarını yerine getirme ve daha fazla şiddetten kaçınma konusunda uyardı.

Fotoğraf: Reuters

Liderlerin yaptığı yazılı açıklamada “İran’ı, anlaşmayla tutarsız olan tüm önlemleri geri almaya ve tam uyuma geri dönmeye çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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İran’ın daha fazla şiddetten kaçınması gerektiği belirtilen açıklamada, “Bölgenin istikrarını korumak için İran’la bu gündemde yer almaya hazırız” dendi.

İran, ABD’nin 2018’de nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından yakın tarihte İran, Çin, Rusya, Fransa, Almanya, Britanya ve Avrupa Birliği’yle yeniden masaya oturmuştu.

