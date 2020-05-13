Britanya ekonomisi martta yüzde 6 küçüldü; nisan verisi daha kötü olabilir

Britanya ekonomisi corona virüsü krizinin artması ve hükümetin virüsün yayılmasını durdurmak için ülkenin çoğunu kapatmasının ardından mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5.8 daraldı.

Fotoğraf: Reuters

Britanya Ulusal İstatistik Ofisi, gayri safi yurt içi hasılanın ilk çeyrekte 2019’un son çeyreğine göre yüzde 2.0 daraldığını açıkladı.

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Bu, finansal krizin derinliklerinde, 2008’in sonundan bu yana çeyreklik bazda en büyük düşüş.

Britanya ekonomisine yönelik nisan ayı verileri daha da büyük bir düşüş gösterebilir, çünkü ülkedeki şirketler ve tüketiciler nisan ayının tamamında tecrit altında kaldı.

Britanya Ticaret Odası’nda baş ekonomist olan Suren Thiru şu değerlendirmeyi yaptı: “Corona virüsünün Britanya ekonomisinde yarattığı tahribatın hızı ve ölçeği, benzeri görülmemiş ve birinci çeyrekteki düşüşün ardından ekonomik faaliyette ikinci çeyrekte daha tarihsel olarak belirgin daralma olabileceği anlamına geliyor.”