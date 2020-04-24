Britanya ekonomik baskıya rağmen önlemleri gevşetmiyor: ‘Henüz güvenli değil’

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni önlemlerin ekonomiye vereceği hasara rağmen tam anlamıyla güvenlik sağlanmadığı sürece tecrit önlemlerinin süreceğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

BBC Radyo’ya konuşan Hancock, “Güvenli olmayan değişikliklere izin vermeyeceğim. Halkı güvende tutmalıyız. Ekonomik baskıları anlıyorum ve bunu gerçekten önemsiyorum” dedi ve vaka sayılarının aşağı çekilmesinin ekonomiye yapılabilecek en büyük iyilik olduğunu belirtti.

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Bakan Hancock, “Önlemleri daha erken kaldırmamız gerektiğini söyleyenleri anlıyorum ancak bunu yapmayacağız. Bunu ancak güvenli olduğunda hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Ülkede şu ana kadar 138 bin 78 vaka, 13 bin 738 can kaybı kayda geçti.