Britanya Eğitim Sendikası: Meme ütüleme müfredata alınsın

Britanya Ulusal Eğitim Sendikası, ülkede Afrika kökenli yüzlerce kıza uygulanan ‘meme ütüleme’ konusunda farkındalık yaratmak amacıyla konunun ilkokul müfredatına alınmasını istedi.

Fotoğraf: change.org

BBC’deki habere göre sendika eş başkanı Kiri Tunks, dikkat çekmesin, tecavüze uğramasınlar diye sekiz-dokuz yaşındaki kızların memelerine kızgın objeyle bastırılmasını içeren uygulamanın sanılandan daha yaygın olduğunu söyledi. Kaşık, taş veya benzeri şeylerle memeleri düzleştirmeye çalışmanın çok acı veren bir şey olduğunun altını çizen Tunks, “Öğretmenler bu işkenceye maruz kalan kızları fark edip önlemenin yolunu bulmalı” dedi.

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Bu konunun kadın sünneti kadar bilinmediğini vurgulayan sendika lideri, 2020’den itibaren meme ütülemenin de müfredatta yer alması gerektiğini savundu: “Bu uygulama bilinmeli, üzerinde konuşulmalı ve durdurulmalı. Kız çocukları bu acıya katlanmak zorunda olmadıklarını ve haklarını öğrenmeliler.”

Muhafazakar Parti milletvekili Nicky Morgan, Tunks’a destek verdi.

İçişleri bakanlığı, yasada meme ütüleme adı altında bir suç olmadığını ancak bu uygulamanın açıkça çocuğa şiddetin bir türevi olduğunu bildirdi. Açıklamada, “Öğretmenler şüphelendiği vakaları bildirmeli ve suçlular yargılanmalı” dendi.

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Cheshire bölgesinde polis teşkilatında görev yapan hemşire Angie Marriott ise “Bu gözardı edilen bir konu. Yıllardır gizli kalan bir suç. Çoğu kız çocuğu dışlanma korkusuyla sesini çıkaramıyor” diyerek durumun ciddiyetini anlattı.

Ailesi Batı Afrika’dan Britanya’ya yerleşen Kinaya meme ütülemenin mağdurlarından sadece biri. Şimdi yetişkin olan Kinaya, 10 yaşındayken annesinin, “Erkekler seninle cinsel ilişkiye girmek için yanına gelmesin diye bunu yapmak zorundayız” diyerek aylarca memelerine kızgın objelerle bastırdığını anlattı. Genellikle annelerin bu ‘görevi’ üstlendiğini söyleyen Kinaya, “Yıllar geçse de çektiğim acıların izlerini silemiyorum. Ayrıca gelişimim yarıda kaldığı için çok üzülüyorum” dedi.