Britanya ‘dünyanın en büyük Covid-19 ilaç deneyi’ne başladı

Dünyanın en büyük Covid-19 ilaç deneyi Britanya’da başladı. Benzeri görülmemiş bir hızla hazırlıkları tamamlanan deneyde ilk sonuçların haftalar içinde açıklanması bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

‘Recovery‘ (İyileşme) adı verilen deneye ülkedeki 165 hastaneden 5 binin üzerinde hasta dahil oldu. Şimdiye kadar yapılan benzer deneylerde hasta sayısı yüzlerle sınırlıydı.

Reklam

Çalışmanın başındaki isim, Oxford Üniversitesi’nden profesör Peter Horby “Bu dünyadaki açık ara en büyük deney” dedi. Prof. Horby daha önce de Ebola ilaçları için yapılan ilaç testlerini yönetmişti.

Deneyin ilaç konusunda ilk kesin veri sağlayacak çalışma olmsı bekleniyor. Horby “Haziranda sonuçları alacağımızı tahmim ediyoruz” demekle birlikte “Net bir şekilde faydası olduğunu görürsek daha erken de bazı sonuçlar açıklanabilir” diye ekledi.

Deneyde işe yaradığı konusunda tartışmalar olan hidroksiklorokin etken maddeli sıtma ilacından HIV tedavisinde kullanılanlara, birçok farklı alternatif kullanılacak.