Britanya Covid-19’un uzun dönem etkilerini araştırmak için 8.4 milyon pound harcayacak

Britanya sağlık bakanlığı Covid-19’un hastalar üzerindeki uzun dönem etkilerini araştırmak için 8.4 milyon pound (yaklaşık 72 milyon lira) bütçe ayırdığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Covid-19 hastalığına sebep olan yeni tip corona virsünün bazı hastalarda semptom dahi göstermezken bazılarında solunum yollarının da ötesinde rahatsızlıklara neden olduğu biliniyor.

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Sağlık Bakanı Matt Hancock “Salgınla mücadelemizi sürdürürken gördük ki bu hastalık sadece anlık değil, uzun vadede fiziksel ve psikolojik etkilere de sebep oluyor” dedi.

Leicester Üniversitesi’nin yürüteceğini araştırmaya 10 bin kişi katılacak. Akciğer ve kanlarından numuneler alınan hastalara gelişmiş görüntülenme de uygulanacak.

Elde edilen veriler kişiselleştirilmiş tedaviler geliştirilmek için kullanılacak.